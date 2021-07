Kevin Bonifazi è il primo innesto del Bologna in questa sessione estiva di mercato. Venticinque anni, reduce da una buona stagione con l’Udinese, il giocatore rietino arriva sotto le Due Torri per sostituire Danilo affiancandosi a Soumaoro, confermato dalla dirigenza rossoblù anche per la prossima stagione.



Bonifazi arriva a titolo definitivo dalla Spal per una cifra vicino a sei milioni e firma un contratto che lo legherà al Bologna per i prossimi quattro anni: è evidente come Sabatini e Bigon credano fortemente in questo giovane, difensore affidabile per lo scacchiere di Sinisa Mihajlovic. Infatti, con le sue 30 presenze con la maglia dell’Udinese, Bonifazi ha dimostrato di essere un giocatore sul quale potere fare affidamento per la maggior parte della stagione.



Abile tecnicamente e forte nell’impostazione di gioco, il nuovo giocatore rossoblù avrà modo di dimostrare le sue qualità a partire dal ritiro estivo di Pinzolo. “Sono contento, Bologna è una tappa importante in cui si può lavorare bene” - sono state le parole del giocatore - “Il mio ultimo anno di serie A con l'Udinese e il primo con la Spal sicuramente sono stati fra i migliori. Cercherò sin da subito di entrare in sintonia col gruppo”.



E l’augurio più grande è proprio quello che possa stupire e dimostrare ancora, rendendo il prossimo anno il più bello della sua carriera. In bocca al lupo Kevin!