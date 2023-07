Il suo nome circola già da un po’ di tempo ma ora l’operazione si è fatta più concreta, a patto che il giocatore venga incontro al tetto ingaggi imposto dal Bologna: stiamo parlando di Federico Bernardeschi, uno dei giocatori italiani più promettenti degli ultimi anni, reduce da un’esperienza non idilliaca in Canada e ora pronto a tornare in Patria per tornare a imporsi e a fare la differenza.



A 29 anni compiuti, dopo il passato in maglia bianconera, la volontà è quella di tornare a vestire una maglia in Serie A: il Bologna vorrebbe portarlo sotto le Due Torri per regalare un giocatore del suo calibro ai tifosi ma nelle ultime ore si è messo di mezzo il Napoli. Il club partenopeo pare infatti interessato all’acquisto del giocatore ma dovrà vedersela con Sartori e Di Vaio.



L’AD Claudio Fenucci, al termine del ritiro rossoblù, ha confermato l'interesse per Bernardeschi: "É un giocatore che ci piacerebbe ma non c'è una trattativa vera e propria. Prima vanno risolte le questioni tra lui e il Toronto”. Il Bologna quindi sta alla porta, consapevole che il suo arrivo potrebbe essere un aiuto concreto per il reparto avanzato”.



Intanto, con l’arrivo del centrocampista Al Azzouzi, salgono a due i nuovi acquisti rossoblù ma Thiago Motta chiede con insistenza che il mercato venga chiuso il più in fretta possibile così da potersi dedicare alla rosa al completo. Riusciranno ad accontentarlo?