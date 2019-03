Il Bologna FC 1909 vince la 71esima edizione della Viareggio Cup. Dopo oltre cinquant'anni e ai calci di rigore. E si regala una grande soddisfazione in un'annata realmente complicata per la prima squadra, in piena lotta per non retrocedere quando mancano poco meno di due mesi alla fine del campionato.



Una gioia immensa, "un successo straordinario" per citare le parole del Presidente Joey Saputo: dopo la retrocessione dello scorso anno, la Primavera del Bologna è risorta dalle proprie ceneri e ha dimostrato di potercela fare. Si parla tanto in Italia di settore giovanile, della necessità di coltivare e far crescere in casa i propri talenti e la società rossoblù, con questo risultato, ha messo le basi per costruire all'interno del suo club un settore che non smetta mai di crescere. Dagli errori si può imparare e dagli investimenti importanti si può solo trarre beneficio: per questo, senza arrivare a lasciare la categoria - così come successo per i giovani - il Bologna dovrà fare il massimo per riuscire a compiere l'impresa della salvezza. Non è facile ma la squadra di Mihajlovic, reduce da due vittorie consecutive, può farcela: prendendo come esempio l'atteggiamento determinato e gagliardo dei compagni più giovani, dovranno lottare fino a fine campionato come dei leoni.



Al termine della pausa si riprenderà con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo previsto per domenica prossima: davanti al proprio pubblico, i rossoblù hanno la possibilità, nel caso in cui l'Empoli venga sconfitto dalla Juventus, di superare la squadra toscana in classifica e di guadagnare il quartultimo posto. Per questo motivo, bisognerà stare tutti uniti. Insieme si può!