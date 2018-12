“Prendi il palo, la traversa, facci un gol, facci un gol” si cantava anni orsono per Beppe Signori. Certo, non è la stessa cosa e il paragone non può essere lo stesso ma dopo la gara giocata ieri da Riccardo Orsolini, seppur contro il Crotone in Coppa Italia, viene da pensare che sia l’unico, in questo momento, in grado di riaccendere un minimo gli entusiasmi.



Due gol, un assist, una traversa: la partita perfetta del giovane talento classe ’97 ha decretato la vittoria per 3-0 contro il Crotone e il passaggio agli Ottavi di finale dove il Bologna incontrerà la Juventus. Non era quella di ieri la gara fondamentale da vincere ma dopo la brutta batosta di Genova contro la Sampdoria, questa boccata d’ossigeno può servire per ricaricare le pile in vista della delicata sfida contro l’Empoli.



In questa partita fondamentale per il cammino dei rossoblù in campionato, Inzaghi sceglierà di utilizzare Orsolini dal primo minuto? Sia da mezz’ala che da esterno, il giocatore marchigiano ha dimostrato di potere dire la sua con estro e fantasia. Il numero 7 del Bologna è infatti uno dei pochi ad essere cresciuto realmente negli ultimi mesi mentre in molti hanno mostrato evidenti limiti sul campo.



Ripartire dall’atteggiamento che ha mostrato Orsolini in campo deve essere un esempio per i compagni, soprattutto in queste ultime giornate prima della fine del girone di andata. In attesa che vengano fatti investimenti a gennaio infatti, bisogna tornare a vincere. E bisogna farlo in fretta.