E così, si comincia con il Milan e si finisce con la Juventus. “Un inizio affascinante e un finale di spessore” tanto per citare le parole di Sinisa Mihajlovic dopo la diramazione del calendario ufficiale di Serie A 2020/2021.



Sembra strano, eppure dopo poco più di un mese dalla fine della stagione precedente ci ritroviamo già a parlare della nuova in procinto di cominciare: mancano infatti meno di venti giorni all’inizio ufficiale, con un ritiro che sta per terminare e una campagna acquisti ancora tutta da definire.



Già, perché se manca ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di De Silvestri, dall’altra parte Sabatini continua a puntare giovani interessanti come Supryaga e Hickey sui quali però la concorrenza è notevole. In tutto questo, la novità è la volontà di Sinisa Mihajlovic di cambiare le carte in tavola all’interno dell’attuale rosa con Tomiyasu e Medel che passerebbero a ricoprire il ruolo dei centrali.



Inutile dire che, viste le difficoltà avute dal reparto difensivo nella passata stagione, quest’anno ci sia la necessità di cambiare per forza le cose: sarà la mossa giusta quella di utilizzare un duo già presente nel gruppo di Mihajlovic? Non serve forse un altro difensore di spessore? Viene da pensare di sì, per rinforzare davvero la difesa. Intanto, a centrocampo ha rinnovato Capitan Poli fino al 2022: una decisione corretta soprattutto per l’importanza del giocatore all’interno dello spogliatoio.