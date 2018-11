Una gara dalle aspettative alte e ancora una volta, portando a casa solocontro unin emergenza e mai così all’ultima spiaggia. Tre punti necessari per staccarsi di misura dalla zona retrocessione,che rimangono lì sospesi e che ancora una volta il Bologna non è riuscito a portare a casa.Come da qualche partita a questa parte, laè partita forte trovando il vantaggio nei primi minuti di gioco con l’ormai imprescindibilema l’euforia è stata poi spenta sul nascere dalla paleseper portare a casa l’intero bottino, chiudendo la giornata ad un tutt’altro che rassicurante +1 sulla zona rossa.Le cause di tutto ciò sono da dividere fra tutti ma molto di questa sconfitta dipende dall’allenatore, il quale è arrivato a Bologna travolto dall’entusiasmo ma che ora ha già attorno la sfiducia di molti. Il tecnico rossoblù infatti, ha tra le manida giocare per dare un senso logico agli undici che schiera ogni domenica ma continua ad andare avanti per la sua strada, lasciando inl’unico giocatore capace di creare davvero movimento ovveroIl campo afferma chiaramente che questa squadra fatica a reggere laa 3 o 5 che dir si voglia, soprattutto quando ad essere sacrificato per questo sistema di gioco è l’unico giocatore in possesso di estro. Sarà un caso ma con Orsolini in campo nella sua zona di competenza la squadra acquista velocità di palleggio, una discreta capacità di manovra e, necessaria ad una squadra che non spicca certo per gol segnati ma per quelli incassati.Se le intenzioni dierano quelle di innanzitutto di non subire gol, bisogna ammettere che le cose non stiano andando proprio nella direzione giusta. Una fase difensiva che porta a subire una partita ha necessariamente bisogno di una revisione, che non significa rivederne gli uomini tuttavia rimettere in discussione l’organizzazione dell’interoUn più classico modulorestituirebbe un pizzico di fiducia in più a giocatori che sono abituati a giocare così, e permetterebbe di avere più qualità in mezzo e sugli esterni in modo da imbeccare in maniera efficace un Santander prolifico e puntuale. Non tutto è perduto ma unaè necessaria, prima che sia troppo tardi.