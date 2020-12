Bastano cinque gol in un tempo solo per rappresentare quella che è stata oggi la prestazione del Bologna? Contro la Roma la squadra rossoblù ha messo in campo la sua peggior partita da inizio stagione, una sconfitta umiliante e frutto di un primo tempo disastroso in cui è sembrato di vedere giocare una squadra di Serie A contro una squadra di una categoria minore.



Cosa stia succedendo al Bologna non è dato saperlo: quella vista oggi in campo è tutto tranne che una squadra di cui essere fieri, una partita del genere è inaccettabile ed è il motivo per cui Sinisa Mihajlovic ha scelto di portare i ragazzi in ritiro punitivo per due settimane. “Così ci schiariamo le idee” sono state le parole dell’allenatore ma quello che deve fare il Bologna è ritrovare la determinazione necessaria per uscire dai momenti di difficoltà.



Questa è una squadra con dei difetti evidenti, ai quali il mercato estivo non ha sopperito: la difesa non è allineata, l’attacco gira solo se Soriano è in partita, il modulo tattico è sempre lo stesso e a tutto questo si aggiungono i numerosi infortuni che da inizio stagione hanno colpito e continuano a colpire il Bologna. E’ evidente come la situazione non sia delle più semplici ma non scendere neanche in campo non è di certo la situazione ottimale.



E’ giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità e si rimbocchi le maniche per far sì che venga disputato un campionato all’altezza della situazione. Dai singoli giocatori, passando dal tecnico e fino ad arrivare alla società, c’è bisogno di uno sforzo in più. Lo stesso che ad esempio ha messo oggi in campo Federico Ravaglia, terzo portiere del Bologna all’esordio in Serie A, che dopo cinque gol subiti in un tempo avrebbe potuto mollare e invece è rimasto in partita. Un piccolo segnale che speriamo sia da esempio per tutti gli altri.