Comincia l’anno nuovo e con lui il calciomercato, con un Bologna che ottiene il suo quarto pareggio consecutivo in casa della Fiorentina. Gara giocata ad un buon livello, tante occasioni ma un risultato finale a reti inviolate da una e dall’altra parte.



La nota positiva, nella prima gara del 2021, è stata sicuramente quella di non subire gol visti i tanti problemi del Bologna a livello difensivo da inizio campionato. E se c’è una cosa certa per questa sessione invernale di riparazione, è che la società rossoblù punta ad acquistare un difensore: “Conosciamo il tipo di profilo di cui abbiamo bisogno, che sia adatto al nostro gioco e quindi utile” – sono le parole del tecnico Mihajlovic nel post partita – “Se lo troveremo, cercheremo di acquistarlo, viceversa non arriverà nessuno”.



Tra infortuni brevi e lungodegenti, anche il reparto avanzato del Bologna avrebbe bisogno di nuova linfa: a trascinare il peso dell’attacco continua ad essere il 38enne Rodrigo Palacio, giocatore straordinario ma che avrebbe bisogno ogni tanto di rifiatare. Senza di lui, adattato tra le altre cose a prima punta, il Bologna può contare di ruolo solo su un Santander in partenza. Si parla del possibile arrivo di uno tra Cutrone e Lasagna, entrambi in attesa di riscatto. Potrebbero essere gli uomini giusti per questa squadra?



In attesa di trovare una risposta a questa domanda, è già tempo di preparare la partita di mercoledì contro l’Udinese allo Stadio Dall’Ara. Vincere potrebbe dare ai rossoblù la spinta giusta per concludere al meglio il girone di andata e puntare ad un girone di ritorno da protagonista.