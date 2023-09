Ci siamo abituati talmente tanto a vedere il Bologna giocare bene e vincere che un pareggio per 0-0 contro il Verona lascia l’amaro in bocca vedendola come un’occasione persa rispetto ad una guadagnata.



E’ il bello della squadra di Thiago Motta che dopo un anno da allenatore rossoblù può ritenersi soddisfatto del percorso fatto fino ad oggi: l’ambizione e la determinazione dei suoi ragazzi infatti non vengono mai meno e anche in una partita a tratti complicata come quella di ieri sera, l’impegno non è mai mancato.



Quelli che invece sono mancati sono gli ultimi metri, quel guizzo capace di trasformare un pareggio in una vittoria: il Bologna, infatti, crea tantissime occasioni ma ieri non è riuscito a finalizzarne nemmeno una. Ndoye ha sbagliato un’occasione clamorosa ma anche gli altri non sono riusciti ad andare a segno terminando la partita a reti inviolate.



Ora il rammarico di due punti persi deve lasciare spazio alla volontà di imporsi contro una ‘Big’ come il Napoli nella prossima sfida di domenica al Dall’Ara: il Bologna, da quando è arrivato Motta, ci ha abituato a grandi prestazioni proprio contro le grandi. Sarà cosi anche questa volta?