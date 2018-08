L'ultima amichevole della preparazione estiva vede il Bologna battere, pur soffrendo, la squadra del Norimberga sul campo di Bressanone per 1-0. Una gara sporca e molto fisica, dove alla mancanza di qualità hanno risposto lo spirito di sacrificio e la determinazione.



Ma la domanda che oggi ci si fa è questa: il carattere può bastare in un campionato lungo nove mesi e con l'obiettivo, dichiarato da più parti, di provare a raggiungere 50 punti? Due fattori che ieri non sono passati inosservati sono sicuramente le difficoltà di un attacco che, pur avendo diversi elementi, avrebbe bisogno di un giocatore capace di fare la differenza e una difesa ingenua e a tratti sottotono a cui manca davvero un leader.



Per questo motivo, quel numero 10 lasciato vuoto nella scelta delle maglie da parte dei componenti della rosa fa sognare i tifosi nella speranza che arrivi un bomber. E' bastata una voce di corridoio sul possibile interessamento della società felsinea a Mario Balotelli per mandare in estasi una buona parte del pubblico rossoblù.



Mancano meno di due settimane alla fine del mercato e se è praticamente certo l'arrivo di un giovane difensore, per quel che riguarda il reparto avanzato si valuteranno solo occasioni dell'ultimo minuto. E' vero, il calciomercato regala sempre molte sorprese sul finale ma in casa Bologna tutto sembra andare verso la conferma di questi giocatori almeno per la prima parte di stagione.



Intanto, va sottolineato come ieri nella gara contro il Norimberga sia stato decisivo il nuovo portiere polacco Lukasz Skorupski: autore di una parata clamorosa, si è sempre fatto trovare pronto contro l'attacco avversario. Freddo e cinico, sarà un'arma in più per la retroguardia del Bologna. E in attesa di capire se verrà fatto qualche altro colpo in entrata, può essere considerato lui il migliore acquisto di questa sessione estiva di mercato? A voi i commenti.