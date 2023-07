Non è un semplice cambio di numero ma in fondo qualcosa di molto più importante. Già, perché la scelta di Marko Arnautovic di sostituire la sua numero 9 con la 10 dei grandi goleador è la testimonianza della volontà del giocatore di rimanere e di essere fondamentale per questa squadra.



La numero 10, si sa, non è un numero qualsiasi: è il numero di chi si trascina il peso dell’attacco, di chi con i suoi gol deve fare la differenza, è la maglia che solitamente indossano i campioni: sotto le Due Torri sono stati diversi i giocatori a portarla, basti pensare a Baggio o Signori. Tutti con il fiuto del gol, tutti con Bologna nel cuore. E questo segnale dell’austriaco è da leggere un po’ come una dichiarazione d’amore ma anche come un rapporto ricucito con l’allenatore Thiago Motta e la speranza di giocare con continuità la prossima stagione.



Erano stati diversi i club interessati al giocatore alla fine della passata stagione, poi i problemi al piede hanno frenato un po’ le trattative: ora, guardando anche le amichevoli, il giocatore pare aver ritrovato una buona condizione e si presta a tornare titolare nel campionato 2023/2024 che comincerà fra qualche settimana. Arnautovic in fondo è sempre stato considerato la punta di diamante di questa squadra e dopo mesi altalenante, è pronto per riprendersi il suo posto.



Come sarà composto dunque il tridente d’attacco rossoblù? E’ evidente come in questo momento l’incognita più grande sia quella legata ad Orsolini, sul quale ci sono diversi club e con il quale bisognerà trovare l’accordo per il rinnovo. Il giocatore è stato e continua ad essere una pedina fondamentale del gioco di Thiago Motta, motivo per il quale bisognerà davvero fare il possibile per trattenerlo. Non solo, continuano ad essere insistenti le voci su Federico Bernardeschi… chissà se Sartori & Co. alla fine di tutto regaleranno davvero questo colpo di mercato ai tifosi rossoblù.