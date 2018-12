E così, anche una delle poche partite giocate degnamente dalquest'anno, finisce con una sconfitta. Dopo ilsubito dalnei minuti finali della gara di ieri al, la squadra rossoblù chiude il suo girone di andata a, al terz’ultimo posto, e a tre lunghezze dall’Empoli diciassettesimo.Peggio, con ogni probabilità, era impossibile fare. Eppure tutto tace a, l’allenatore per il momento sembra confermato e mentre si parla cone vengono sondati, la realtà dei fatti è che qui o sidrasticamente qualcosa o salvarsi sarà davvero complicato.“Un Bologna di cui essere fieri” (cit.), “Puntiamo ai 50 punti” (cit.), “Questa è la squadra che ho sempre voluto costruire” (cit.)… tutto condito con un belche doveva essere il motto die di questa stagione e che invece si è tradotto con un belLa notizia di ieri però, è il comunicato, uscito subito dopo la partita e firmato da novein cui si chiede l’didalla società felsinea. Dall’arrivo della nuova dirigenza non era mai stata presa una posizione così netta e decisa ma quando il vaso è colmo, anche la pazienza del tifoso ha un. La richiesta è quella di un incontro immediato con, al momento in Canada e di cui non si conosce ancora la data del ritorno in Italia.In questo momento, la delusione e la rabbia sono forti nell’ambiente rossoblù., soprattutto dopo tante promesse.e, dopo la vicinanza che è sempre stata trasmessa alla squadra. E’ ora di cambiare le carte in tavola o quantomeno di fare tutto il possibile, soprattutto colche verrà, per dimostrare anche in società di tenere davvero alle sorti del