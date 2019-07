Termina la prima parte di ritiro estivo del Bologna a Castelrotto, 10 giorni passati dalla squadra senza poter avere fisicamente Mihajlovic ma andando avanti e proseguendo con gli insegnamenti del suo staff, cercando di renderlo orgoglioso seppur a distanza.



Mentre l’allenatore del Bologna è infatti in ospedale per combattere la sua battaglia più grande, la squadra reagisce mettendo in campo il 110%. Già, perché la sensazione di queste settimane è che il gruppo stia lavorando bene, compresi i nuovi arrivati che si sono ambientati subito: tutti vogliono fare bene per il tecnico rossoblù, tirando fuori il meglio e dando il massimo in ogni singolo allenamento.



Tra questi c’è sicuramente Mattia Destro, che da esubero si sta riprendendo il posto da titolare: “Ho fatto una promessa al mister e la manterrò“ sono state le sue parole in una recente intervista. Quale sia questo patto non si sa ma è molto probabile che riguardi le prestazioni in campo o addirittura i gol. La cosa certa è che Sinisa Mihajlovic ha da sempre creduto in lui e ora il numero 22 del Bologna dovrà dimostrargli di poter tornare a essere fondamentale per la squadra.



Mihajlovic ha scelto di mettergli accanto il pugile Vincenzo Cantatore, con il quale il bomber di Ascoli ha passato queste settimane di ritiro praticamente in simbiosi. Oltre ad un lavoro fisico, è stato portato avanti anche un discorso relativo alla mentalità e alla determinazione. Il risultato? Destro sembra un altro... e speriamo appunto che mantenga alta la concentrazione.