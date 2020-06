E’ tornato ilgiocato con le semifinali die fra una settimana ritornerà la: niente di più bello per i tifosi, seppure ancora a distanza con gli stadi chiusi e vuoti a causa delIlgiocherà in posticipo e lo farà lunedì prossimo alcontro la, una gara attesissima sia per il momento storico che stiamo attraversando sia perché parliamo della partita più sentita della stagione.Questa sarà unaper la preparazione della sfida,dovrà scegliere infarti l’da mettere in campo e la novità più grande potrebbe essere quella del ritorno didal primo minuto.Dopo essere stato uno deipiù impiegati della scorsa stagione, ritagliandosi molto spesso un ruolo da protagonista, ilha osservato sei mesi di stop (nove se ci aggiungiamo il lockdown) a causa di unche l’ha tenuto lontano dal campo senza la possibilità di lavorare con laIl(questo il suo soprannome) ora si allena a regime e dagli allenamenti appare anche piuttosto in forma, motivo per il quale viene facile pensare che possa essere utilizzato danel suo. La data della sua ultima partita risale al 22 settembre con la: è passata una stagione o, viste le circostanze, in realtà poco più di metà.ha tutto il tempo di recuperare e mostrare il suo talento, a partire appunto dalla gara contro la