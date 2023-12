Quanto tempo è passato dall’ultima volta che la squadra rossoblù si è trovata al quarto posto in classifica? Sembra un sogno ed invece è davvero così. Eccolo finalmente il Bologna di cui “Essere fieri”, quello promesso da Joey Saputo al suo arrivo sotto le Due Torri e ora finalmente realtà. Una società solida, un gruppo compatto, un allenatore umile che però vuole lasciare il segno: sono questi gli ingredienti del Bologna da Europa e al momento anche da Champions League.



Dopo la prima vittoria in trasferta per 2-1 contro la Salernitana, il Bologna affronterà due scontri diretti contro Roma e Atalanta: incredibile, solo a pensarlo, il fatto di giocare per le prime posizioni e non più per la salvezza o per la parte centrale della classifica. A chi chiede a Thiago Motta se si sente orgoglioso di questo risultato, l’allenatore rossoblù risponde: “Sono contento di vedere in campo i frutti dell’allenamento e delle cose provate in settimana”. Testa bassa, sempre, nessun grosso entusiasmo ma il sorriso che ha in bocca al termine della gara parla da solo.



Quanto sia determinante e fondamentale Thiago Motta in questo quarto posto è innegabile: è merito suo se il Bologna sta dando continuità ai risultati giocando ad alti livelli, è lui che ha portato freschezza e stimolato i giovani a fare ogni giorno del proprio meglio. Un esempio lampante è Zirkzee: al di là della doppietta segnata ieri sera ai granata, dopo aver fatto il vice di Arnautovic si sta rivelando un giocatore di alti livelli capace di fare la differenza in campo.



E se l’olandese si può definire il trascinatore del reparto avanzato, il giovanissimo Calafiori è invece il leader difensivo a soli 21 anni: chi ci avrebbe puntato su di loro? E invece, a suon di prestazioni positive, stanno conquistando il cuore di tutti i tifosi rossoblù. Sono questi i giocatori che fanno bene al Bologna, i giovani che possono portarci a raggiungere risultati straordinari. Lo sa bene Giovanni Sartori che – possiamo dirlo – sta cercando di replicare quello che ha creato a Bergamo con l’Atalanta. E i risultati, al momento, si vedono tutti.