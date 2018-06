Una nuova punta centrale, un nuovo portiere titolare e un paio di innesti in difesa: l'unico reparto ancora intatto, almeno fino a questo momento, è il centrocampo. Già, perché il Bologna a qualche settimana dall'inizio della preparazione estiva a Pinzolo si sta ricostruendo dalle fondamenta, andando a cercare giocatori utili per il 3-5-2 di Inzaghi e dando linfa nuova ad una squadra che negli ultimi anni ha purtroppo deluso le aspettative.



Per questo, quello che doveva essere un mercato fatto di qualche acquisto mirato si sta trasformando in una rivoluzione: la prima e probabilmente la più inaspettata, è stato lo scambio con la Roma per quanto riguarda i portieri. L'arrivo di Skorupski sotto le Due Torri e il conseguente passaggio di Mirante nella Capitale è stato definito da molti un colpo interessante: il calciatore croato, dopo solo due partite giocate nell'ultima stagione, avrà sicuramente il cosiddetto "Fuoco dentro" che il Bologna sta cercando per il prossimo campionato. E in questa trattativa lampo che si è chiusa in settimana, non dimentichiamoci il guadagno che la società rossoblù ha ottenuto anche dal punto di vista anagrafico.



E i cambiamenti importanti sono in essere anche per quanto riguarda il reparto avanzato: mentre si cerca di capire se è il caso di dare o meno una chance a Destro di rimanere in rosa, la dirigenza rossoblù ha messo le mani avanti andando a prendere il calciatore paraguayano Santander, attaccante centrale reduce da tre stagioni in Danimarca. Nomi e volti nuovi uniti da un unico denominatore: il cambiamento.



E il cambiamento per forza di cose dovrà essere positivo, dovrà far tornare alla gente la voglia di andare allo stadio ed è per questo che si sta lavorando cercando di costruire un Bologna migliore. Probabilmente servirebbe un nome forte, un giocatore capace di riaccendere l'entusiasmo della piazza: è presto per dire se arriverà ma la gente è quello che si auspica. Di sicuro, buona parte della formazione titolare sarà costituita da giocatori nuovi. Fra i "Veterani" invece, ci sarà da trovare un nuovo capitano. Sarà Poli o sarà Palacio? Non ci resta che attendere per scoprire chi indosserà la cosiddetta fascia rossoblù.