Mai come in questo momento la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali è tanto importante quanto necessaria. Già, perchè il Bologna reduce da tre sconfitte consecutive deve ritrovarsi per far sì che la prossima gara contro il Parma sia un punto di partenza e non la conferma di un periodo no.



Al centro tecnico di Casteldebole - ad eccezione degli infortunati e dei convocati in Nazionale - la squadra si allena con attenzione, sempre in assenza del suo trascinatore Sinisa Mihajlovic. E per quanto il suo staff faccia le veci, nessuno può eguagliare quello che è il carisma di un allenatore che ha portato il Bologna, solo qualche mese fa, ad ottenere un risultato straordinario.



Sinisa manca a tutti e proprio per questo la squadra è chiamata a dare il massimo, per lui e per tutti coloro che ora hanno paura di rivedere la propria squadra lottare per non retrocedere, trovandosi in questo momento a soli tre punti dalla zona calda della classifica. E se le cose in questo momento non stanno andando per il verso giusto – complici anche i numerosi infortuni che hanno tenuto e che continuano a tenere diversi giocatori importanti ai box – bisogna raddrizzare la situazione rimboccandosi le mani.



La nota positiva della settimana è il rientro in gruppo di Tomiyasu che con ogni probabilità, vista l'assenza per squalifica sia di Danilo che di Bani, si ritroverà domenica a ricoprire il ruolo di centrale. E sarà ancora un Bologna inedito, un Bologna rimaneggiato ma un Bologna che dovrà dimostrare di avere carattere e fame di punti.



"L'assenza di Mihajlovic non deve essere un alibi, portiamo sempre avanti la mentalità che lo contraddistingue. È sicuramente una stagione un po’ anomala, ma siamo determinati e molto concentrati sui nostri obiettivi” - sono state le parole di Capitan Poli questa mattina ai microfoni di Sky Sport 24. Si trasformeranno in fatti tra sette giorni? La speranza è quella, invertire il trend per tornare a giocarsela contro chiunque.