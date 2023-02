A Roberto Soriano è bastato solo sentire il suo nome per emozionarsi e non riuscire a trattenere le lacrime: il ricordo di Sinisa Mihajlovic da parte del giocatore rossoblù, nel post-partita di Sampdoria – Bologna, è una delle immagini più vere ed emozionanti degli ultimi mesi. Il capitano del Bologna si sblocca dopo due anni e il primo pensiero è per l’ex allenatore rossoblù che proprio oggi avrebbe compiuto 54 anni: “Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa. Abbiamo giocato entrambi qua, siamo stati bene, mi piace pensare sia stato lui a farmi segnare proprio qui”.



Grazie a lui e al numero 7 Orsolini, il Bologna riesce a portare a casa tre punti importantissimi con una vittoria per 2-1 maturata nel corso della gara: non è stata una gara semplice né tantomeno banale, considerando i due rigori in due minuti concessi dall’arbitro alla Samp. La squadra di Thiago Motta però ha saputo reagire e portare a casa un risultato che gli permette ora di trovarsi al settimo posto in classifica a pari merito con la Juventus.



Inutile sottolineare quanto ogni elemento della rosa stia dando veramente il suo contributo alla causa: infatti, dopo la sconfitta in casa contro il Monza la squadra ha reagito e nonostante le diverse assenze è riuscita a non far rimpiangere nessuno. Qualche tempo fa sarebbe stato impensabile giocare e vincere senza Arnautovic, ora invece i rossoblù stanno dimostrando di essere all’altezza anche senza la propria punta di diamante.



Ora al Bologna spetta un’altra sfida in cui cercare di fare la differenza: al Dall’Ara infatti arriva una big, più precisamente l’Inter, sulla carta sicuramente più forte trovandosi al secondo posto nella classifica di Serie A. Affrontandola a testa alta, con lo spirito di sacrificio mostrato nelle ultime uscite, i rossoblù non hanno nulla da temere anzi hanno la possibilità di imporsi contro una grande e regalare ai propri tifosi un ricordo indimenticabile.