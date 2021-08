Se chi comincia è a metà dell’opera, chi comincia bene può sperare di dare continuità a lungo. La prima di campionato tra Bologna e Salernitana finisce 3-2 per i padroni di casa che – dopo la pessima figura in Coppa Italia contro la Ternana – si impongono non tanto per il bel gioco ma per la determinazione dimostrata in campo.



Sinisa Mihajlovic può tornare a dormire e fare sogni tranquilli dopo la prestazione di ieri sera: è vero che a questa squadra manca ancora qualcosa (un difensore centrale ed un centrocampista) ma è altrettanto vero che sa reagire alle difficoltà e può contare ora su un aspetto che è sempre mancato negli ultimi anni, il centravanti.



Marko Arnautovic, al suo primo gol in rossoblù, ha davvero cambiato le sorti della partita in un momento in cui i rossoblù apparivano in difficoltà: dopo la sua rete da punta vera, il Bologna ha cambiato faccia trovando anche la doppietta di Lorenzo De Silvestri, capitano dopo l’espulsione di Roberto Soriano.



Il calcio è bello perché è vario e le emozioni al Dall’Ara ieri sera sono state tante, i tifosi rossoblù presenti allo stadio hanno potuto vivere una partita al cardiopalma in cui la reazione della squadra è stato l’aspetto migliore ed il vero punto di partenza. Con questa grinta e questo carattere, il Bologna – seppur ancora con qualche limite tecnico – può regalare soddisfazioni.