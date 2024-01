Bolognamania: fuori dalla Coppa ma fieri

“Una bella partita, giocata bene da entrambe. Complimenti a loro e noi continueremo per la nostra strada. Stasera siamo tristi, non ci piace perdere, ma il nostro percorso prosegue, non ci fermeremo”: con queste parole Thiago Motta ha commentato i Quarti di Finale di Coppa Italia persi dal Bologna contro la Fiorentina ai calci di rigore. Parole cariche di fiducia e speranza, parole dette da chi sa che la sua squadra non ha nulla da recriminarsi per la sconfitta.



Al Bologna, ieri sera al Franchi, è mancato solo il gol. Il calcio però è anche questo e a volte succede che domini l’avversario per larghi tratti di gara ma non riesci a trovare la porta, così come ti può capitare di sbagliare il calcio di rigore decisivo per la partita. È toccato a Posch che ha avuto il coraggio di tirarlo ma che ha sbagliato la direzione dal dischetto.



Sicuramente non il “rigorista” che ti aspetti ma dall’altra parte in momenti di tensione come quella è difficile capire quello che vivono i protagonisti in campo ed in panchina. Il Bologna ci ha provato fino all’ultimo, ha messo in campo una partita di sostanza e coraggio ma alla fine non è bastato a portare a casa il passaggio del turno.



Quanto successo non dovrà però demotivare l’ambiente e la squadra, i rossoblù hanno infatti tutte le carte in regola per strappare la Fiorentina dal quarto posto: ad oggi il Bologna ha perso quattro volte, due delle quali proprio contro la Viola in campionato ed in Coppa Italia. Ora che è rimasto il campionato, l’obiettivo sarà proprio quello di raggiungere l’Europa e perché no, farlo davanti al rivale storico.