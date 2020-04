Chi ha Bologna nel cuore ha un Presidente che non dimenticherà mai: Giuseppe Gazzoni Frascara. Un grande imprenditore, un bravo patron ma soprattutto una persona per bene, uno di quegli uomini mai sopra le righe e un vero e proprio gentiluomo.



Il Presidente Gazzoni se ne va a 84 anni, dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto dentro chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo ma soprattutto nel cuore di tutti i rossoblù. In questi giorni, subito dopo la scomparsa, si sono susseguiti tanti ricordi della sua guida a capo del Bologna: dalla Serie C alla Serie A, passando per una semifinale di Coppa Uefa e l’arrivo di Baggio a Bologna, fino alla denuncia di Calciopoli e purtroppo una retrocessione che ancora grida vendetta.



Innamorato di Bologna e del Bologna, è stato Patron dal 1993 al 2001 e dal 2014 era Presidente Onorario del club come da volontà dell’attuale Presidente Joey Saputo. Quando le condizioni di salute lo permettevano, non mancava mai al suo posto al Dall’Ara e aveva sempre una parola di supporto alla squadra. Un uomo d’altri tempi, uno di quelli di cui ci sarebbe bisogno nel calcio anche al giorno d’oggi.



Inutile dire che ci mancherà e che, alla fine di questo periodo di quarantena, ci sarà bisogno di ricordarlo come merita. Grazie per aver fatto tornare il Bologna importante nello scenario Nazionale, te ne saremo per sempre grati.