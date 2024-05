Bolognamania: grazie Thiago, è stato stupendo ma ora avanti il prossimo

Sono giorni di festa ma allo stesso tempo di discussione dopo la decisione didi non rinnovare con ilper la prossima stagione. Ad un passo dalla firma con la, l’artefice della conquista dellaha infranto i cuori dei tifosi che volevano rimanesse sotto leper dare seguito alle emozioni uniche vissute in questo campionato.Si sono lette e sentite tante parole in questi giorni ma credo che ci sia una frase - riportata da un collega – che spiega perfettamente la fine di questo ciclo:. A nessuno penso abbia fatto piacere la decisione didi andarsene, così come probabilmente le modalità con cui è stata ufficializzata. Allo stesso tempo però, a lui va dettoper aver scritto una pagina bellissima della storia delLa gara persa dai rossoblù percontro ilè stata l’ultima del tecnico sulla panchina rossoblù. Una brutta partita che però non cancella quanto di bello fatto quest’anno: quinto posto in classifica,ma soprattutto il raggiungimento delladopo sessant’anni.ha ammessonella sua ultima conferenza stampa mentre da giorni circolano i nomi del suo possibile sostituto.E’ stata una stagione incredibile, un’annata che non dimenticheremo davvero mai. Basti pensare alla festa indi mercoledì scorso con oltreanime rossoblù presenti: ildeve ripartire da questo, dalla consapevolezza di essere tornata tra le grandi. Chi si siederà su questa panchina dovrà sapere che ora l’ambizione è migliorarsi ancora, non di certo tornare indietro. Ne è consapevole la società, ne sono consapevoli i tifosi. Ora viviamoci questa fantastica