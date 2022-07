E così, dopo il primo innesto (il terzino Lykogiannis dal Cagliari, ndr) arriva anche la prima cessione e per una cifra che permetterà alle casse del Bologna di rifiatare: il difensore scozzese Hickey, infatti, approderà al Brentford per una cifra attorno ai 22 milioni di euro.



Nelle ultime settimane si è parlato tanto della cessione del giocatore, con diversi club in Italia e in Premier accostati a lui: in primis l’Arsenal ma con cui il Bologna non è mai riuscito a trovare un accordo economico, 16 infatti erano i milioni proposti dal club inglese al quale la società rossoblù ha risposto “No, grazie” in attesa di trovare un club che potesse versare la cifra desiderata.



Così è stato, il Bologna senza fretta ha saputo aspettare e ha trovato nel Brentford la sua soluzione ideale: inutile sottolineare l’importanza della cifra a cui la società rossoblù è riuscita a chiudere, frutto del lavoro di un dirigente che sa benissimo quello che deve fare per riportare il Bologna in alto. Sartori infatti, già da questa operazione, sta dimostrando tutto il suo valore.



Ormai manca solo l’ufficialità ma a breve Hickey partirà per le visite mediche in Inghilterra e il Bologna lavorerà su come reinvestire quanto incassato per rendere la squadra competitiva nella prossima stagione. Intanto, ieri l’altro la squadra (ad esclusione dei Nazionali) si è ritrovata a Casteldebole per l’inizio dei lavori in attesa della partenza per Pinzolo. Presente Sinisa Mihajlovic, dimesso dall’ospedale ma ancora provato dalla lotta per sconfiggere definitivamente la leucemia. “Voglio una grande stagione” sono state le sue parole e il Bologna dovrà fare di tutto per regalargliela.