Bolognamania: il gioco della rimonta

Qual è il segreto di un Bologna che riesce quasi sempre a rimontare? In primis, la determinazione. Infatti, dopo un primo tempo sicuramente di bassa intensità, nella gara contro il Sassuolo al Dall’Ara i rossoblù sono riusciti a vincere 4-2 dopo un avvio davvero complicato. Anche se non scelti nell’undici titolare, gli ingressi di Orsolini e Saelemaekers hanno di fatto svoltato la gara: proprio quest’ultimo ha segnato il suo primo gol con la maglia del Bologna, un risultato tanto voluto quanto meritato.



I tre punti ottenuti posizionano nuovamente il Bologna al quinto posto in classifica, dopo un mese difficile e dal quale la squadra di Thiago Motta è uscita più unita che mai. “Ci siamo regalati una bella serata, avevamo iniziato in maniera un po’ strana ma poi abbiamo dimostrato carattere” – ha dichiarato Hugeux, vice del tecnico rossoblù – “I giocatori entrati a partita in corso hanno fatto la differenza, segno di un gruppo che si aiuta sempre reciprocamente”.



Con ogni probabilità è anche questo il valore aggiunto del Bologna di quest’anno. Chiunque giochi prova a fare il massimo e se non ci riesce viene supportato da qualcun altro. Questa vittoria ridà morale all’ambiente rossoblù tanto che sono già confermate più di 20.000 presenze per la gara di domenica contro il Lecce. Non va dimenticato inoltre che il Bologna ha una partita in meno all’attivo ed affronterà la Fiorentina nel giorno di San Valentino, sperando di non replicare la gara in Coppa Italia che purtroppo è valsa l’eliminazione.



Dove può proiettarsi il Bologna da qui a fine stagione è forse presto per dirlo ma la sensazione è che possa veramente continuare ad affermarsi in pianta stabile nelle prime posizioni della classifica: l’unione fa la forza e questo potrebbe tranquillamente essere il motto di Thiago Motta & Co., impegnato ad infondere continuamente entusiasmo nei suoi. I rossoblù oggi brillano di luce propria e dovranno essere bravi a non spegnersi.