Chi l’avrebbe mai detto che il Bologna sarebbe riuscito a chiudere il girone di andata a quota 27 punti? Forse, pensando agli ultimi anni, nessuno. Eppure questa squadra, nonostante diversi momenti di difficoltà, è riuscita ad ottenere un risultato che mancava da circa vent’anni e che testimonia il buon lavoro svolto da Sinisa Mihajlovic fino ad oggi.



L’obiettivo, dopo tre sconfitte consecutive, era quello di battere il Sassuolo nell’ultima partita di questo anno solare: i rossoblù non solo ci sono riusciti ieri al Mapei Stadium ma hanno messo in campo una prova corale con l’atteggiamento che è mancato nell’ultimo periodo. A partire da Orsolini fino ad arrivare a Santander, autore del terzo gol dopo un blocco durato più di un anno, tutti hanno dato il proprio contributo alla causa permettendo ai tifosi bolognesi di passare un Natale tranquillo e senza grossi patemi.



Con questa vittoria il Bologna torna nella parte sinistra della classifica, dove merita di stare, con la speranza di rimanerci fino a fine stagione: il decimo posto in classifica deve essere la normalità e si dovrà lavorare per scalare ancora di più la classifica. Non c’è nulla da recriminare alla squadra che ieri ha battuto il Sassuolo per 3-0, questo è il Bologna di cui essere fieri. Il regalo più bello che i giocatori possono fare ai supporters rossoblù è uno solo: replicare questa prestazione, con continuità, nel girone di ritorno.