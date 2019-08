Una partita in onore di Helmut Haller, nella terra natale di uno dei campioni più grandi della storia del Bologna. La gara contro l'Augsburg di ieri pomeriggio infatti, è stata l'amichevole conclusiva del ritiro estivo dei rossoblù.



Così come contro lo Shalke 04, il Bologna non perde il vizio e segna 3 gol andando a vincere la gara per 3-2 e dimostrando ancora una volta una grande mentalità e attenzione: già, perché se fisicamente la squadra è apparsa un po' sottotono, è evidente come con la forza di volontà sia riuscita a portare a casa un risultato soddisfacente pur trattandosi di una semplice amichevole.



Ottima prova per l'ultimo arrivato in casa rossoblù, il giovanissimo Skov Olsen: dopo una trattativa complicata e lunghe pause di riflessione, il danese è arrivato a Bologna e si è subito fatto notare per la sua qualità e la padronanza del campo nonostante abbia solo vent'anni.



Così così invece la difesa che deve ancora trovare la quadra perfetta: sono diversi gli innesti in questo reparto, motivo per cui ci sarà bisogno di tempo per vederla funzionare a dovere. Ad oggi infatti, il mercato del Bologna sembra chiuso in entrata per cui è sempre più probabile che la coppia di centrali 2019-2020 sia quella formata da Danilo e Denswil.



Si lavora invece sul mercato in uscita con Donsah e Nagy che sembrano pronti a lasciare le Due Torri: bisogna infatti sfoltire la rosa in vista dell'inizio del campionato, al quale manca sempre meno. Nonostante l'assenza di Mihajlovic, vero leader di questo gruppo, tutta la squadra sembra aver reagito ed essere pronta all'inizio di questa nuova stagione: per Sinisa, con Sinisa. Questo sarà il grido di battaglia, questa sarà la spinta per fare meglio di quanto fatto l'anno passato.