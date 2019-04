Cos'ha fatto Sinisa Mihajlovic al Bologna? Se lo chiedete a lui, probabilmente vi risponderà che ancora non è stato fatto niente. Eppure, guardando la realtà dei fatti, siamo davanti ad una squadra che continua a macinare punti in classifica e che ha vinto quattro sfide casalinghe consecutive, uscendo dalla zona rossa e piazzandosi oggi a sei punti dal decimo posto.



Non una squadra a caso, la stessa squadra che fino a qualche settimana fa era terzultima in classifica e che in tutto il girone di andata con l'ex allenatore Filippo Inzaghi aveva collezionato solo 14 punti. Inutile dirlo, l'importanza del lavoro del tecnico Mihajlovic si vede in ogni sfida, come la gara di ieri contro la Sampdoria al Dall'Ara vinta per 3-0. Nonostante l'avversario di spessore, il Bologna ha dominato per tutto il match rendendosi protagonista con un'importante prova di squadra, trascinata da un sempre più fondamentale Erik Pulgar, autore di uno straordinario gol su punizione. La squadra appare più unita che mai e un obiettivo che sembrava ben lontano dal poter essere raggiunto, ora è sempre più vicino.



L'impresa salvezza ha un vero e proprio leader: Mihajlovic. Nessuno più di lui ha dato negli ultimi anni un'impronta così netta alla squadra, nel giro di poco tempo è infatti riuscito a trasformare il gruppo in un insieme di guerrieri che partita dopo partita danno l'anima in campo. Attaccando senza paura dell'avversario, si gioca per divertirsi e si porta a casa il risultato. Dopo Pasqua sarà il momento della sfida più importante di tutte, quella contro l'Empoli. E Il Bologna, conoscendo il tecnico rossoblù, saprà come farsi trovare pronto.