Mancano poche ore alla Fase 2 dell’emergenzae la notizia principale in, per quel che concerne lo sport ed in particolare il calcio, è la possibilità di far riprendere agli atleti gli allenamenti individuali presso il centro tecnico di competenza.La scelta è del singoloche può appunto uscire dall’abitazione per recarsi al campo o, se preferisce, portare avanti in casa il programma di lavoro personalizzato e deciso con lo staff tecnico. Sia chiaro però: non si tratta di allenamenti veri e propri (mancheranno infattie staff) bensì di una semplice attività individuale di mantenimento.sarà certa l’assenza di: i primi due stanno scontando la quarantena a casa e potranno uscire tra una settimana, Danilo invece è ancora in Brasile e rientrerà fra qualche giorno. Arrivato apoi, dovrà isolarsi per 14 giorni come prevedono le normative vigenti.E’ o no una piccola svolta quella di far tornare ad allenare gli atleti al campo? Secondo il Responsabile Sanitario rossoblù, non troppo: “È dura continuare così. La riapertura dei centri sportivi? Stiamo parlando di niente. Dire che è unaè un’offesa e di certo non sono allenamenti: è solo attività individuale di mantenimento” – ha affermato qualche giorno fa in un’intervista – “Il concetto è semplice: ildice che si può correre nei parchi. Noi offriamo ai giocatori la possibilità di farlo a, tutto qua”.Per quanto riguarda la ripresa delinvece, ancora tutto tace: ad oggi si susseguono dichiarazioni su dichiarazioni ma non è ancora stato deciso nulla in merito allain corso. Staremo a vedere.