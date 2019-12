Il 2019 è stato l’anno di Sinisa Mihajlovic: l’anno delle imprese, dentro e fuori dal campo, prima portando il Bologna a raggiungere il decimo posto in classifica e poi nel combattere la leucemia come un guerriero, dando un esempio di forza e volontà a tutti quanti.



Il 2019 è stato l’anno del “mai darsi per vinti” perché una squadra a gennaio retrocessa, è riuscita grazie ad un nuovo allenatore a raggiungere il decimo posto in classifica. Ma non solo: in quest’ultima stagione, nonostante le numerose assenze forzate di Mihajlovic, il Bologna è riuscito a chiudere l’anno solare al nono posto in classifica.



Ma torniamo indietro di 365 giorni e pensiamo a dove eravamo: tra mille difficoltà e diversi imprevisti, il lavoro fatto nell’ultimo anno è qualcosa di incredibile ed eccezionale. E’ ancora presto per capire dove arriverà questo gruppo ma quello di cui siamo certi è che abbia capito, in tutti questi mesi, il significato della parola “Squadra”.



Infatti, dall’arrivo di Saputo il motto del Bologna è sempre stato “We are one”: probabilmente, prima di Sinisa, nessuno aveva compreso realmente il senso di questa frase. Ora invece, quelle tre parole sono marchiate nel cuore di tifosi, società e giocatori: uniti si possono raggiungere risultati straordinari.