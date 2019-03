La partita delle partite, la vittoria delle vittorie. La gara contro il Torino di ieri sera, vinta dalla squadra rossoblù per 2-3, è qualcosa che rimarrà impressa per molto tempo nella mente dei tifosi e che potrà essere davvero il punto di svolta per la conquista della salvezza.



Perché? Per quello che si è visto in campo, per il bel gioco mostrato e per lo spirito di sacrificio che ogni singolo giocatore ha messo in campo. La fame di punti, il carattere determinato del tecnico Mihajlovic e un giocatore straordinario come Palacio hanno guidato i rossoblù ad una vera impresa.



Seppur le reti portino le firme di Poli, Pulgar ed Orsolini, l’argentino ha messo in campo una partita straordinaria rendendosi protagonista, trascinando la squadra nei momenti di difficoltà. Più uniti che mai, i giocatori del Bologna hanno saputo resistere e portare a casa un risultato incredibile tanto quanto meritato. Già, perché i gol sarebbero cinque contando le reti annullate a Palacio e Sansone. Cinque gol realizzati ad una squadra del valore del Torino che non perdeva da sette giornate, cinque gol in trasferta ed una prestazione perfetta dal punto di vista mentale e atletico. Basta questo a testimoniare che si è trattata della migliore prestazione della stagione?



Non si vedeva il Bologna giocare così bene da tanto, troppo tempo. Per questo motivo bisognerà mantenere alta la concentrazione anche durante la pausa per continuare a crescere di partita in partita, così come la squadra di Mihajlovic sta dimostrando di sapere fare. Uniti si può: ora infatti vedere giocare il Bologna non fa più paura a noi stessi ma agli altri.