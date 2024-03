Bolognamania: l’Europa non è più un sogno

Arriva la prima sconfitta per il Bologna dopo sei vittorie consecutive ma arriva contro la prima della classe, l’Inter di Simone Inzaghi e con uno scarto minimo. Infatti, i nerazzurri battono i rossoblù per 1-0 e con qualche difficoltà: la squadra di Thiago Motta, infatti, non ha mai mollato e ha messo in campo la solita partita esemplare a cui ci ha abituato negli ultimi mesi.



Nonostante i punti persi in uno stadio gremito per l’occasione, il Bologna è tutt’ora quarto in classifica con uno stacco di tre punti sulla Roma: ora il calendario prevede sfide tutte alla portata ma se è vero che i rossoblù si esaltano contro le grandi, è altrettanto vero che proprio nelle prossime settimane contro Empoli, Salernitana, Frosinone e Monza si deciderà il futuro dei rossoblù.



Intervistato da Radio Rai 1, l’AD del Bologna Claudio Fenucci ha dichiarato proprio in mattinata: “Un Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per il calcio italiano”. Ed effettivamente, in questo momento tutti parlano della squadra rossoblù come una grande.



Non si può nascondere che sia stata e che continui ad essere la rivoluzione di questo campionato: il gioco messo in campo da Thiago Motta è qualcosa di incredibile così come la bravura dei singoli giocatori che domenica dopo domenica, a prescindere da chi scenda in campo, fanno vedere veramente di che pasta sono fatti.



L’Europa, una volta così lontana, ora è sempre più vicina. L’entusiasmo del popolo rossoblù è dilagante e anche dopo essere stati battuti dall’Inter, il pensiero è subito alla prossima gara e al gioco mostrato in campo nonostante il risultato finale. Si sorride anche dopo una sconfitta perché non c’è nulla da recriminare, questo è il Bologna di Thiago Motta.