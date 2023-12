Luci asì… ma rossoblù. L’impresa titanica della squadra diche batte l’Inter agli ottavi disegnando due gol nel tempo supplementare è qualcosa che entrerà nella storia. Signore e signori,è tornato. E’ da tantissimo tempo che sotto lenon si vede una squadra del genere, probabilmente ad oggi la più in forma del campionato.Dopo aver subito gol al 2’ del primo tempo supplementare, i rossoblù non hanno mollato e anzi hanno messo in campo una reazione tale da segnare due gol in cinque minuti con le prime due reti di: ancora una volta protagonista assoluto, un giocatore che sembra alieno e che con le sue giocate straordinarie ha imboccato i compagni alla perfezione permettendo adi passare il turno contro colei che ha vinto le ultime due edizioni diTutto vero, talmente vero che fa quasi paura dirlo ad alta voce: l’entusiasmo in città è dilagante, loin vista della sfida contro l’di sabato pomeriggio va verso ile in tutta Italia si parla di questa squadra straordinaria. E’ un’emozione che non ricordavamo più, un senso di appagamento e unacosì grande da trasformarsi in lacrime di gioia.Già, perché tanti ieri sera si sono commossi al risultato finale per il traguardo conquistato e per com’è stato raggiunto. Lo stesso, veterano di questa squadra, è apparso alle telecamere con gli occhi lucidi. Sembra un sogno ma la realtà è che il Bologna quest’anno può giocarsela davvero contro chiunque. Quel quarto posto che significaè più meritato che mai… Ecco la squadra di cui essere fieri, ecco un gruppo che si è calato talmente tanto nella città rossoblù da vivere all’unisono con lei.