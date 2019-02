Sì può dominare una grande? Yes, of course. E' quello che è successo al Bologna ieri, davanti ad un Dall'Ara tutto esaurito, contro la Juventus. Una partita giocata perfettamente, una squadra che ha messo in difficoltà la prima della classe con una prestazione sontuosa e di carattere. Peccato per il risultato, una sconfitta immeritata ed arrivata per un episodio, quel tiro di Dybala che è valso la vittoria per 1-0.



Così come successo lunedì sera all'Olimpico contro la Roma, la squadra rossoblù è riuscita a contrastare molto bene due squadre più forti di lei senza però portare a casa il risultato. Resta l'amaro in bocca perché si gioca, si costruisce ma purtroppo non si finalizza a dovere. E questo, soprattutto a tre mesi dalla fine del campionato e con una situazione difficile in classifica, può essere provante.



Ora il Bologna è una squadra completamente diversa da quella a cui ci ha abituato nel girone di andata: viene da pensare a cosa sarebbe potuto essere ora se la società avesse deciso prima di esonerare Inzaghi. Saremmo fuori dalle ultime tre posizioni? Probabilmente sì. Ad oggi invece, i rossoblù sulla carta sarebbero retrocessi.



Le gare da vincere non erano quelle contro Roma e Juventus ma il modo in cui sono state affrontate fa ben pensare per le prossime sfide: a partire da domenica prossima contro l'Udinese, il Bologna dovrà costruire il suo fortino per la salvezza. Nella fase centrale del girone di ritorno ci sono infatti gare alla portata del Bologna e che vanno assolutamente vinte: solo così si potrà riuscire ad arrivare al tanto agognato obiettivo finale. "Dobbiamo continuare a crederci ed avere fiducia" ha detto Mihajlovic al termine della gara contro la Juventus. E ora più che mai, dalla squadra ai tifosi, sono tutti con lui.