E così anche quest’anno, come successo nella passata stagione contro l’Atalanta, è arrivata la. Una mazzata che deve fare riflettere, su cui a distanza di un giorno ci sono ancora tanti interrogativi, una mazzata che deve svegliare ilperché non è possibile perdere una partitasenza avere nemmeno la voglia e la volontà di provarci.Già, perché ieri sera a San Siro abbiamo visto una gara a senso unico: unche ha messo sotto idal primo all’ultimo minuto, tanto da segnare appunto cinque gol senza troppe difficoltà. Dall’altra parte una squadra formata in parte da riserve ma che non giustifica una gara senza sacrificio e persa in questo modo., chiediamo scusa ai tifosi” ha detto il tecnico serbo nel post partita. Ma a prescindere da questo, la prima domanda che viene in mente dopo una prestazione di questo tipo è: dov’è finita la squadra di? L’atteggiamento determinato, propositivo e volenteroso che da sempre è parte fondamentale di questo gruppo, perché è venuto a mancare?Ci auguriamo tutti che si tratti di undettato da un campionato che sta per terminare, una condizione fisica non ottimale, una squadra giovane e via discorrendo: per quanto la sconfitta di San Siro non sia accettabile, è meglio pensare che sia stata solo una serata no e che già da martedì prossimo il Bologna scenda in campo contro l’così come ha sempre fatto. Sì, perché si può perdere… ma in campo si deve andare sempre con cuore, sudore e determinazione.