Finisce il mercato ed è già tempo di Nazionali, con alcuni dei neo acquisti rossoblù che si sono resi subito protagonisti disputando ottime partite: uno su tutti, il giovanissimo Tomiyasu che con il suo Giappone si è imposto per 2-0 contro il Paraguay, giocando interamente per novanta minuti.



Ed è proprio lui uno degli acquisti più interessanti di questa sessione di mercato, arrivato dal Sint Truidend per una cifra attorno ai 7 milioni si è subito preso il posto da titolare sulla fascia, giocando come se fosse in Serie A da sempre: neanche a dirlo, ha conquistato dal primo momento il cuore dei tifosi e si è già guadagnato il titolo di MVP della prima partita del Bologna contro il Verona.



Quello dei rossoblù infatti è stato un mercato attento, alla ricerca di giovani scoperte e allo stesso tempo di riconferme importanti: prima la decisione di trattenere Soriano, Sansone ed Orsolini poi l'acquisto di giovani interessanti quali, per l'appunto, Tomiyasu, Skov Olsen e Dominguez, il quale arriverà sotto le Due Torri solo a gennaio.



E con la cessione di Pulgar alla Fiorentina, l'ultimo acquisto di Bigon e Sabatini è stato Medel: il capitano del Cile porta al centrocampo del Bologna esperienza e forza fisica, caratteristiche di cui questa squadra ha bisogno per far sì che riesca a raggiungere obiettivi ancora più alti dello scorso anno.



L'entusiasmo che ha accompagnato il finale della stagione 2018/2019 è ancora nell'aria, tanto che sono state oltre 15.000 gli abbonamenti sottoscritti per questo campionato, record che a Bologna non si verificava da diversi anni. A questo poi va aggiunto un mercato che ha soddisfatto le aspettative di molti. Per questo ora non resta che vivere questa Serie A, sperando che sia ricca di soddisfazioni.