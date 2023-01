“Sono il giocatore che è a Bologna da più tempo: in questi anni mi sono responsabilizzato, sono contento di dare il mio contributo e voglio continuare così”: ancora con la fascia da Capitano al braccio dopo l’uscita dal campo di Soriano, al termine della vittoria per 2-0 contro lo Spezia, Riccardo Orsolini appare sorridente come non mai ai microfoni dei giornalisti. Sono passati già cinque anni dal suo arrivo sotto le Due Torri e il numero 7 rossoblù da ragazzo è diventato un uomo.



È infatti evidente e sotto gli occhi di tutti la maturazione del giocatore che oggi è sempre di più leader di questa squadra, sicuro in campo come fuori: dopo un periodo di alti e bassi sta crescendo esponenzialmente dimostrando di essere davvero importante per questa squadra. Presente in ogni azione, pericoloso in fase offensiva ma allo stesso tempo in crescita anche per quanto riguarda quella difensiva, ora si appresta a diventare un giocatore completo capace di essere un’arma in più per la squadra.



“E’ una vittoria di gruppo, anche il mio gol è merito di un lavoro di squadra”: ha dichiarato Orsolini al termine della gara. Lui però è quello che ha fatto la differenza in campo: protagonista in tutte le azioni, prima l’assist per Posch e poi due gol a distanza di poco tempo, di cui uno annullato per fuorigioco. Cosa gli si può chiedere di più in questo momento?



Forse, la firma sul rinnovo del contratto. Infatti, nonostante manchino ancora due anni alla scadenza, il Bologna si sta muovendo per incontrare il suo procuratore e blindarlo ulteriormente. Del momento d’oro che sta attraversando il giocatore ne possono usufruire sia i compagni che la società, sperando che non si fermi qui e aiuti la squadra a rimanere stabile nella parte sinistra della classifica. Ora infatti i rossoblù sono al nono posto in classifica in attesa che giochino le altre: in pochi l’avrebbero detto anche solo qualche mese fa.