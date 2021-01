Nella prima volta di Sinisa Mihajlovic da allenatore del Bologna, il soprannome che gli fu dato da molti fu “Mister X” a causa di 7 pareggi in 8 gare consecutive. Ora, a distanza di più di dieci anni, la situazione si ripete: i rossoblù infatti, sono a 5 pari di fila dopo il 2-2 di ieri pomeriggio contro l’Udinese allo Stadio Dall’Ara.



E’ vero che il Bologna non perde da oltre un mese ma è altrettanto vero che di queste cinque partite, almeno due sarebbero state da vincere come quella di ieri con la squadra bianconera: partita giocata ad un ottimo livello, prova corale della squadra ma poi quel gol di Arslan nel recupero che ha decretato il risultato finale.



Resta il rammarico per la prestazione e per i tanti cartellini subiti, tra cui l’espulsione di Svanberg per doppio giallo: il tecnico Sinisa Mihalovic, nel post partita, ha ammesso la sua profonda delusione per l’arbitraggio: “Mi scoccia essere la squadra più ammonita d’Europa, ci deve essere un limite. In dieci contro dieci, come sarebbe stato giusto che fosse, la partita sarebbe finita diversamente”.



Non c’è tempo per fermarsi a pensare al punto perso che è già ora di preparare la gara di sabato contro il Genoa: ed è proprio un ex rossoblù il primo acquisto del Bologna in questo mercato di gennaio, il difensore francese Adama Soumaoro. Arriva dal Lilla in prestito con diritto di riscatto e avrà qui l’occasione per rilanciarsi, dopo solo tre gare disputate nel campionato francese. Sarà l’uomo giusto per questa squadra?