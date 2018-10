Pausa di campionato, tanti infortuni e. La squadra che si avvicina a piccoli passi verso la sfida contro il Torino è una squadra sicuramente in emergenza, soprattutto in attacco, dovesembrano non essere nelle condizioni migliori per poter scendere in campo, nonostante oggi i primi due si siano allenati.Disponibile invecee mentrescalpita per un posto da titolare, la notizia più importante arrivata dal campo è il rientro in gruppo, dopo quasi due mesi, di. Il ritorno dell’argentino è sicuramente un fatto importante, tanto che l’allenatore rossoblù, potrebbe decidere di cambiare ancora una volta la coppia d’attacco del suo 3-5-2 e fare giocare insieme Santander e Palacio.Già, perché il numero 24 delpotrebbe essere impiegato subito dal primo minuto: nonostante l’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo e nonostante l’età, per lo staff tecnico e l’ambiente è ancora ilcon piùdell’intera rosa. In un attacco che fa fatica a costruire e segnare, uno come lui può ancora fare lasia dal primo minuto che a partita in corso.Se così fosse, perle possibilità di tornare a vedere il campo da titolare sarebbero sempre più remote: anche in una situazione di difficoltà come questa, gli allenamenti della settimana fanno pensare che Inzaghi possa scegliere di rischiare dalil rientrato Palacio al posto del giocatore marchigiano.Dal dovere essere ildell’attacco del Bologna, il numero 22 del Bologna è ora la quarta scelta del tecnico e così come l'anno scorso con Donadoni, di domenica dopo domenica viene accomodato in panchina. Riuscirà, secondo voi, a tornare a dimostrare di poter meritare lada titolare o il suo futuro sarà lontano dalle Due Torri? Il mercato di gennaio, quasi sicuramente, ci dirà qualcosa in merito.