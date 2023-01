La prima partita del Bologna dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic finisce purtroppo con una sconfitta per 2-1 a favore dell’Atalanta: dopo il vantaggio nel giro di qualche minuto per merito di Orsolini, i rossoblù sono crollati drasticamente nei primi venti minuti del secondo tempo subendo i due gol che hanno di fatto decretato la vittoria.



Peccato perché nella prima frazione di gioco il Bologna di Thiago Motta ha messo in campo un bel gioco e sembrava fosse possibile riuscire a mantenere il risultato: sono bastate le sostituzioni di Mister Gasperini a cambiare le carte in tavola e a portare la squadra di casa ad uscire dal campo con una sconfitta.



Senza Arnautovic l’attacco rossoblù ha faticato ma le lacune più evidenti si sono viste in difesa e sulla fascia: per questo motivo bisognerà intervenire sul mercato di gennaio, Sartori e Di Vaio dovranno essere bravi a fare degli interventi mirati che possano rendere fin da subito ed aiutare la squadra a posizionarsi nella parte sinistra della classifica.



Ora senza l’infortunato numero 9 rossoblù e senza gli squalificati Medel e Dominguez, sarà dura per Motta contro l’Udinese: il Bologna però, dopo la seconda sconfitta consecutiva, è chiamato ad una reazione e dovrà fare il possibile per portare a casa il risultato. Non basta giocare bene, servono determinazioni ma soprattutto risultati. Quello che conta alla fine è proprio questo.