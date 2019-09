Non c’è due senza tre e così anche la terza partita in una settimana del Bologna finisce con amarezza e più precisamente con una sconfitta per 0-1 alla Dacia Arena di Udine. Già, perché i rossoblù hanno dato vita ad una prova davvero di basso impatto, non riuscendo mai ad essere incisivi contro una squadra che lotta per non retrocedere. Gli errori sono da dividere fra tutti, fatto sta che questo Bologna è irriconoscibile anche solo rispetto alla gara contro il Brescia di due settimane fa.



I motivi sono difficilmente capibile: sicuramente l’assenza di Mihajlovic dagli allenamenti e in panchina si fa sentire ma negli ultimi mesi – compreso l’inizio di campionato - siamo sempre stati abituati ad una squadra gagliarda e combattente. Nell’ultima settimana tutto questo è venuto meno e tra chi inizia a preoccuparsi e chi pensa che possa capitare, la situazione è evidente e sotto gli occhi di tutti.



L’attacco crea ma non concretizza, la difesa traballa troppo mentre il centrocampo fa fatica a girare eccezion fatta per Medel: bisogna cambiare marcia e cercare di limitare gli errori perché se l’obiettivo è quello di vincere più partite possibili – e la scelta di attaccare fino all’ultimo lo testimonia - qualcosa deve cambiare, bisogna tornare a giocare con la mente libera come nel finale di stagione dello scorso anno.



Contro la Roma poteva starci perdere, contro l’Udinese no: ora arrivano due sfide importanti contro Lazio e Juventus, motivo per cui è importante l’atteggiamento con cui il Bologna scenderà in campo. Non sono stati fatti punti contro le piccole, si possono però fare punti contro le grandi. Ecco perché questa settimana sarà importante lavorare con il massimo dell’impegno, per Sinisa e per tutti i tifosi rossoblù.