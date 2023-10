Et voilà, ci risiamo. Ancora una volta al termine di una partita anziché parlare della prestazione della squadra ci si ritrova a parlare della direzione arbitrale: Monza e Bologna pareggiano 0-0 ma l’attenzione è tutta sulle decisioni dell’Arbitro Pezzuto e del VAR che hanno condizionato di fatto il risultato finale.



Non è la prima volta per il Bologna quest’anno: come sottolineato nel lungo sfogo di Motta durante il post-partita, questo è il quarto episodio a sfavore da inizio campionato. Annullare il gol di Ferguson a causa di un fallo fischiato in ritardo su Caldirola nella stessa azione come può non avere un peso sulla gara?



“A me fanno male le ingiustizie. Questi sbagli chiari che vedono tutti mi dispiacciono, anche per l’arbitro. Quello che ho visto oggi non è possibile, dobbiamo alzare il livello tutti” – sono state le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa – “Io per primo, perché dovrei controllarmi, andare a casa e accettare ma non ci riesco, mi viene da dentro e non riesco a pensare ad altro. Oggi è stato un delirio in campo”.



E dopo le parole dell’AD Fenucci e le ultime di Motta, qualcosa cambierà? La direzione presa da inizio campionato è tutto fuorché positiva ma la speranza e la fiducia che vengano commessi meno errori è più viva che mai. Intanto, Rocchi ha fermato l’arbitro Pezzuto fino alla sosta e disegnato Maresca come arbitro di Bologna-Empoli.