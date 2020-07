Due record in una giornata sola per ilnella sfida di ieri sera contro la: 32 gare consecutive subendo gol (record di sempre in) e 64 reti subite, al momento, in una stagione: anche questo caso si tratta di un dato tanto negativo quanto storico, dato che nel massimo campionato non era mai successo per idi prendere tanti gol.Non sono passate nemmeno due settimane dalla batosta contro ilche ilsi trova a fare i conti con un sonororifilato dallain una gara che iavrebbero dovuto giocare al meglio: vincerla avrebbe significato tenere la squadra viola lontana dalla parte sinistra della classifica, perderla farsi superare così come di fatto è successo.E sesi dice, dall’altra parte i tifosi delsi trovano a fare i conti con un finale di stagione non preventivato e con un’altra pesante sconfitta, frutto di una prestazione assente. Perdere ile perderlo in questo modo, con quattro gol subiti nel secondo tempo, lascia davvero l'amaro in bocca e non solo.Dove sono finite la grinta e la determinazione della squadra diche fino a qualche tempo fa giocava con lo stesso atteggiamento del suo allenatore? Hanno fatto discutere molto anche le parole del tecnico serbo che si è lasciato andare in conferenza stampa ad un. Una frase che secondo molti giustifica l’atteggiamento passivo dei suoi, come se fossero già in vacanza.Dall’altra parte, dopo la malattia, la pandemia globale, gare giocate d’estate ad orari improbabili, si possono trovare i motivi di una dichiarazione di questo tipo. Poteva solo pensarla e non dirla? Forse… maè questo, nel bene o nel male: dirà sempre quello che pensa.