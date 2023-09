Un gol al novantesimo minuto del subentrato neoacquisto Fabbian e il Bologna ottiene la sua prima vittoria in campionato battendo per 2-1 il Cagliari allo Stadio Dall’Ara. Una prova corale in cui tutti, anche gli ultimi arrivati, si sono distinti per spirito di sacrificio e qualità mettendo in campo quello che può essere ormai definito “Il gioco di Thiago Motta”.



Incredibile come, pur cambiando gli interpreti, il risultato non cambi: la squadra rossoblù sembra infatti quella della seconda parte di stagione dello scorso anno, eppure tanti giocatori sono andati via e tanti nuovi sono arrivati. Infatti, pur avendoci messo del tempo a costruire la rosa di oggi, Sartori e Di Vaio hanno consegnato a Motta innesti interessanti e perfettamente adattabili al suo schieramento tattico.



Se vogliamo fare un bilancio di quello che è stato il mercato del Bologna, bisogna ammettere che seppur inizialmente non sia stato facile si è concluso in maniera veramente importante. Da Kristiansen a Karlsson, passando per Freuler e Saelemaekers, l’allenatore rossoblù ha perso Arnautovic e Dominguez ma ha trovato giocatori di livello che possono sopperire dignitosamente a queste assenze.



Ora la pausa di campionato permetterà al gruppo di conoscersi meglio e di preparare nel migliore dei modi la prossima gara a Verona. L’entusiasmo in questo momento è veramente alto e bisognerà fare il possibile per mantenerlo tale ma non ci sono dubbi sul fatto che questa squadra darà sempre il massimo in partita chiunque sia l’avversario.