Ieri sera ha giocato solo venti minuti nella sfida tra Italia e Ucraina ma vedere Riccardo Orsolini nuovamente con la maglia dell’Italia dovrebbe inorgoglire ogni tifoso rossoblù. È passato infatti diverso tempo dall’ultima volta e, seppur la chiamata del CT Spalletti sia arrivata in seconda battuta per sostituire Politano infortunato, l’emozione è sempre bella.



Orsolini ha accettato subito la sfida e in campo ha messo grinta e forza di volontà, per poi pubblicare a fine serata una foto in maglia azzurra con l’hashtag #nottimagiche che ricorda un momento d’oro della Nazionale Italiana. Fresco di rinnovo con il Bologna, questo è il momento per il numero 7 rossoblù di diventare Grande.



Orsolini, infatti, è sotto le Due Torri da diversi anni ed è entrato nel cuore di tanti tifosi rossoblù, conquistandosi il posto di leader sia dentro che fuori dal campo. Ad oggi che Thiago Motta non ha un capitano fisso ma premia chi se lo merita, Orso ha tutte le carte in tavola per diventarlo ed esserlo per lungo tempo.



Oltre all’esterno d’attacco rossoblù, sono tanti i giocatori del Bologna che in queste settimane sono stati impegnati in Nazionale: la loro qualità e la loro chiamata sono la dimostrazione che questa squadra può davvero giocarsela contro chiunque. L’avvio è stato positivo e ora gli occhi sono puntati alla sfida contro il Verona di lunedì sera in trasferta, una gara assolutamente da vincere per continuare la striscia positiva delle prime giornate.