Prima vittoria stagionale in trasferta, fondamentale per l’umore e per la classifica. Ilbatte laa Marassi percon le reti di(autogol) e di, dando vita ad una prova di spessore nonostante l’ennesimo gol subito.sofferta dall’inizio alla fine ma ottima gara deiche non hanno mai mollato e, anzi, hanno saputo dare quel qualcosa in più che è servito a portare a casa isono state le parole del tecnico rossoblùa fine gara e mai come oggi questa frase rappresenta in pieno il percorso del. E’ vero, ci sono stati punti persi per strada e problemi difensivi degni di nota ma la maggior parte delle volte ihanno giocato da squadra.L’ approccio offensivo a testimonianza della volontà di vincere, la consapevolezza degli obiettivi prefissati a inizio stagione: è ora che le cose cambino sotto lee che si torni a lottare per qualcosa di più di una risicata salvezza.E chi ha cambiato atteggiamento nelle ultime due settimane è stato sicuramenteche – rientrato dalla Nazionale – oltre ad aver segnato il gol vittoria è tornato a brillare come un tempo.è un momento importante per il giocatore rossoblù che sembra essersi ritrovato e che ancora una volta, al termine della sfida contro la, ha parlato del rapporto conringraziandolo per tutto quello che sta imparando insieme a lui. Sarà finalmente un nuovo inizio?