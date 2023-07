Prima amichevole per il Bologna sui monti delle Dolomiti, una schiacciante vittoria per 13-0 contro il Rio Pusteria: otto giocatori a segno davanti a tantissimi tifosi rossoblù, segno che l’entusiasmo dilagante di questi mesi non si ferma nemmeno davanti ai 400 km che separano la sede del ritiro dalle Due Torri.



Infatti, è evidente come la preparazione di Thiago Motta sia iniziata nel migliore dei modi e con un pubblico sempre presente: c’è tanta voglia di tornare allo stadio e di sapere quali saranno gli innesti che faranno fare al Bologna il salto di qualità, dopo l’arrivo di Beukema sono infatti previsti altri 2/3 giocatori da qui alla fine del mercato.



Oggi il primo gol ha portato la firma di un ritrovato Arnautovic, autore di una buonissima prova nella speranza che i dolori al piede possano lasciare spazio a tanti altri gol con la maglia del Bologna: divisa, tra le altre cose, presentata proprio ieri a Valles con il main sponsor che quest’anno sarà “Saputo”.



Hanno stupito inoltre due giovani della Primavera, Ebone e Rosetti, il primo autore di quattro gol segnati nella ripresa. Sembra quasi che il Responsabile dell’Area Tecnica Sartori stia replicando il modello Atalanta e se così fosse, il Bologna potrà pescare nel suo vivaio giovani interessanti da lanciare e su cui puntare in futuro. Insomma, al momento in casa rossoblù c’è tanto ottimismo e questo potrebbe essere l’elemento essenziale per cominciare la stagione nel migliore dei modi.