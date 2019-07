Esiste un trucco per essere - a 37 anni compiuti - sempre il migliore in campo? Chiedetelo a Rodrigo Palacio, l'anima pulsante di questa squadra, uno dei leader dello spogliatoio ma anche uno che in campo continua a fare la differenza come quando sulla carta di identità aveva scritto 20 anni.



Tutti gli anni ci si chiede se partirà dalla panchina per lasciare spazio a qualcuno più giovane eppure, ogni volta, ci si accorge di come il vero ragazzo in realtà sia proprio lui. Sì, perchè Palacio è come il vino: più invecchia e più migliora.



Ne abbiamo avuto prova anche nelle ultime amichevoli giocate dal Bologna nella tournée estiva, prima contro il Colonia (persa 3-1) e poi contro lo Shalke 04 (vinta 3-2): al di là del gol segnato in quest'ultima, in pochi affermerebbero che non sia stato in entrambe le occasioni il migliore in campo.



Ma basterà Palacio a reggere il peso dell'attacco rossoblù? Si avvicina sempre di più l'inizio del campionato e ad oggi, l'unico reparto rimasto tale e quale alla scorsa stagione è proprio l'attacco. Nella speranza che l'argentino regga tutte e 38 le partite, dobbiamo augurarci che Destro e Santander possano riuscire a non far sentire una sua possibile assenza.



Il numero 22 del Bologna sembra in ripresa ma sarà la costanza a far la differenza, dovrà continuare anche sotto le Due Torri gli allenamenti intensi che sta svolgendo in ritiro. Per Destro è l'ultima occasione per riprendersi Bologna, per Palacio l'ennesima prova per dimostrare che si può giocare a calcio fino a 40 anni. Parola d'ordine: segnare più gol possibili.