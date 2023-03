Un passo indietro, un enorme passo indietro. Dopo la vittoria contro l’Inter il Bologna crolla a Torino nel posticipo di ieri sera, perdendo la sfida 1-0 per gol di Karamoh e mettendo in campo una prestazione sicuramente sottotono rispetto alle ultime uscite.



Thiago Motta nel post-partita si è assunto le responsabilità del primo tempo e delle scelte fatte ma è stato vago nel rispondere alla domanda più gettonata di tutte: “Perché Arnautovic non ha giocato?” dicendo semplicemente che in settimana si sono allenati tutti bene e che ha scelto di inserire Zirkzee per le sue caratteristiche.



Sotto di una rete, con la squadra granata che ha pressato dal primo al novantesimo, Arnautovic avrebbe potuto fare la differenza lì davanti: non solo non è entrato ma il tecnico rossoblù non ha usato nemmeno il terzo cambio, preferendo concludere il match con solo due sostituzioni.



Ora bisogna assolutamente archiviare la partita perché il Bologna non è quello visto ieri sera: l’unica nota positiva dopo la sfida è la classifica che vede ancora i rossoblù al settimo posto insieme alla Juventus. Non bisogna mollare e spegnere l’entusiasmo che si respira in città, è il motore che può fare la differenza in questo finale di stagione.