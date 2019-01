Ci sono voluti quasi cinque mesi per vedere in campo un Bologna propositivo, capace per sessanta minuti di imporre gioco senza timore dell'avversario. Peccato però che il lasso di tempo abbia avuto un limite e che i rossoblù non abbiano tenuto il ritmo per tutta la durata del match: giocando la seconda frazione di gioco come nel primo di tempo, Spal-Bologna sarebbe finita con una vittoria a favore dei felsinei e non con un pareggio che oggi conta relativamente il giusto.



Sì, perchè per salvarsi bisogna che il Bologna cominci a fare punti con continuità battendo le dirette concorrenti per la salvezza, motivo per il quale la gara di domenica prossima contro il Frosinone diventa ancor di più fondamentale. Fondamentale per la classifica, per gli scontri diretti e per far sì che quanto di buono visto ieri venga riconfermato e migliorato in tutto il girone di ritorno. Il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 e gli acquisti di Sansone e Soriano, hanno portato nuova linfa al Bologna che però continua a soffrire – e non poco – in difesa. Ecco perchè il mercato non deve fermarsi ma portare sotto le Due Torri altri rinforzi: i nomi di Caceres e Spinazzola, oltre a Farias, sono quelli più concreti e rappresenterebbero rinforzi mirati per questa squadra.



Con questi cinque giocatori, il Bologna potrebbe davvero costruire la sua salvezza. Non sono concessi passi falsi e altri errori, questo campionato partito nel peggiore dei modi deve letteralmente voltare pagina se vogliamo pensare di riuscire a mantenere la massima serie. Dall'atteggiamento alla qualità, dalla concentrazione alla volontà, tutto sarà necessario per riuscirci. E ora più che mai, quel famoso "We are One" pronunciato da Saputo al suo arrivo a Bologna dovrà cominciare a risuonare ovunque.