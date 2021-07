E’ cominciato ieri il ritiro del Bologna in Trentino Alto Adige e più precisamente a Pinzolo, finalmente con la possibilità di rivedere e riabbracciare i tifosi. Già ieri mattina infatti non sono mancati i supporter rossoblù e nel week end, complice la prima amichevole estiva, si prevede che siano tante le persone a salire e a dare il bentornato alla squadra.



Per la prima volta da quando è sotto le Due Torri, Sinisa Mihajlovic può svolgere la preparazione estiva dal primo giorno: è vero, la squadra è incompleta e manca ancora un elemento fondamentale come la punta ma si può cominciare a lavorare sulla costruzione della squadra che verrà.



L’obiettivo della prossima stagione, infatti, è fare molto di più di quanto realizzato lo scorso anno: il campionato mediocre terminato un paio di mesi fa deve essere solo un ricordo e un punto di partenza per fare quel salto di qualità richiesto dall’insediamento della società capitanata da Joey Saputo.



Intanto, prosegue la “Telenovela” legata ad Arnautovic: il Bologna ha congelato momentaneamente l’opzione B (Simy del Crotone, ndr) per aspettare che l’austriaco si svincoli dallo Shangai SIPG. Il rischio è quello che si arrivi, come l’anno scorso, a svolgere un intero ritiro senza attaccante titolare e a trovare una soluzione in extremis solo a fine mercato. Se le cose vogliono davvero cambiare, risolvere questa situazione prima possibile è la prima cosa da fare.